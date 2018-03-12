Об этом рассказал системный исследователь украинского бизнеса Игорь Гут.

«Мы почему-то думали, что Украина и Польша — близкие страны. Мы очень разные. Украина — это Италия, Южная Европа. По своим ценностям Польша от нас сильно отличается. Мы эмоциональные, хотим иметь мягкие правила. У нас нет этой польской аристократичности, вежливости. Польша по количеству мигрантов — последняя страна в Европе. Она очень унитарная. Это моно-страна для поляков. Это не Штаты, они не очень положительно смотрят на мигрантов. С точки зрения близости языков — можно понять. С точки зрения советского прошлого — очень много общего», — рассказывает он.

Украинский бизнес должен не бояться сотрудничать со скандинавскими странами. Там действуют правила и нет никакой коррупции.

«Сама по себе Польша — интересная страна, это мощный рынок, который развивается. В этом плане он еще не является закаменевшим. Можно где-то пролезть, есть какие-то щели. Влезть во Францию ​​- абсолютно нереально. Это, пожалуй, одна из самых закрытых для нас стран. Скандинавия очень далека от Украины ментально. Но общество похоже на американское: демократичное, открытое, максимально прозрачное, минимальная коррупция. Единственное что — попробуйте, например, в Швеции соперничать с ними в эффективности. Если вы этому научитесь или предложите им что-то такое, чего у них нет, — заходите: никакой коррупции, бандитов, давления. Пожалуйста, выполняй все правила, плати налоги и welcome! Во Францию ​​не надо даже пытаться. Может, какие-то шансы есть, но это чудо какое-то. Чтобы наши зашли во Францию, таких случаев несколько», — говорит экономист.

По его мнению, важно, чтобы украинцы гордились своей страной.

«Надо найти вещи, когда люди будут гордиться Украина. Мы получили безвиз — ценность украинского паспорта выросла. Ценность того, что ты украинец и есть такая страна Украина. Надо людям показывать наши победы. Сейчас идет олимпиада, наши спортсмены получили золотые медали. Надо, чтобы украинцы поняли, что могут жить достойно. Или объяснить, каким образом, но без этих манипуляций популистских», — объясняет он.

Уровень коррупции зависит от уровня патриотизма в стране.

«Почему нет коррупции на Западе? С одной стороны — контроль, система, культура. С другой — это сильно связан с патриотизмом. Когда француз ворует у государства, понимает, что крадет у себя. Там нет понимания, что это я, а это — Франция. Для него Франция — это я. Поэтому патриотизм важная штука. Я говорю о патриотизме, а не национализм. Его Европа уже проехала. Это тренд антиевропейское. Если хотим двигаться в Европу, то не с национализмом», — подытожил Игорь Гут.

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