Согласие лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на встречу с президентом США Дональдом Трампом говорит о намерении северокорейского лидера провести денуклеаризацию, заявили источники "Известий". Встреча Ким Чен Ына с Трампом, вероятнее только, состоится в Пхеньяне Фото: ЕРА По словам одного из собеседников, встреча Трампа и Ким Чен Ына, вероятнее только, состоится в Пхеньяне. В пользу столицы КНДР говорит и тот факт, что именно Ким Чен Ын выступил с идеей встречи, сообщил изданию высокопоставленный чиновник министерства Республики Корея по делам объединения.Представитель правительственных кругов, близкий к разведструктурам Сеула, отметил, что согласие на встречу с Дональдом Трампом стало первым реальным проявлением настроя Ким Чен Ына двигаться в сторону денуклеаризации. По словам собеседника, "Ким, похоже, настроен позитивно в отношении мирных переговоров с США и денуклеаризации в течение года".5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.В этот день в Белом доме уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.По словам Трампа, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции против КНДР.Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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