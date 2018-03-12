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На встрече с Трампом Ким Чен Ын поднимет вопрос об установлении дипломатических отношений КНДР с США – СМИ
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12.03.2018 09:37
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Согласие лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на встречу с президентом
США Дональдом Трампом говорит о намерении северокорейского лидера
провести денуклеаризацию, заявили источники "Известий". Встреча Ким
Чен Ына с Трампом, вероятнее только, состоится в Пхеньяне Фото: ЕРА
По словам одного из собеседников, встреча Трампа и Ким Чен Ына,
вероятнее только, состоится в Пхеньяне. В пользу столицы КНДР
говорит и тот факт, что именно Ким Чен Ын выступил с идеей встречи,
сообщил изданию высокопоставленный чиновник министерства Республики
Корея по делам объединения.Представитель правительственных кругов,
близкий к разведструктурам Сеула, отметил, что согласие на
встречу с Дональдом Трампом стало первым реальным проявлением
настроя Ким Чен Ына двигаться в сторону денуклеаризации. По словам
собеседника, "Ким, похоже, настроен позитивно в отношении мирных
переговоров с США и денуклеаризации в течение года".5–7 марта 2018
года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким
Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на
Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной
Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной
Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо
от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По
словам представителя Сеула, американский руководитель согласился
провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.9
марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке
встречи с Ким Чен Ыном.В этот день в Белом доме уточнили, что
встреча президента США и лидера КНДР состоится только после
выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.По словам Трампа,
в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до
переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции
против КНДР.Трамп называл Ким Чен
Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а
руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего
американского старичка". Глава Белого дома несколько
раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной
Кореи при "правильных обстоятельствах".
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