|Путин рассказал, как в 2014 году приказал сбить летевший из Украины пассажирский Boeing
|12.03.2018 09:44
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что приказал сбить пассажирский самолет, летевший из Украины в Турцию, в 2014 году. Об этом он сообщил в интервью политическому обозревателю Андрею Кондрашову в документальной киноленте "Путин", передает BBC.
Российский президент отметил, что случай произошел незадолго до открытия Олимпийских игр в Сочи.
"Мне доложили: самолет, который летит из Украины в Стамбул, захватили, похитители требуют посадки в Сочи", - сказал он.
Воздушное судно Boeing 737-800, принадлежащее турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, выполняло рейс из Харькова в Стамбул. Пилоты заявили, что один из пассажиров сообщил о наличии у него бомбы и приказал лететь в Сочи.
После этого работники спецслужб доложили Путину, что в таких ситуациях самолеты обычно сбивают.
"Я сказал им: действуйте в соответствии с планом", - пояснил российский президент.
Указано, что в небо подняли боевую авиацию Российской Федерации, однако выяснилось, что это была пьяная выходка пассажира.
Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 11 марта, прежний руководитель нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на президентских выборах в Российской Федерации.
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