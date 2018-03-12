Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что приказал сбить пассажирский самолет, летевший из Украины в Турцию, в 2014 году. Об этом он сообщил в интервью политическому обозревателю Андрею Кондрашову в документальной киноленте "Путин", передает BBC .

Российский президент отметил, что случай произошел незадолго до открытия Олимпийских игр в Сочи.

"Мне доложили: самолет, который летит из Украины в Стамбул, захватили, похитители требуют посадки в Сочи", - сказал он.

Воздушное судно Boeing 737-800, принадлежащее турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, выполняло рейс из Харькова в Стамбул. Пилоты заявили, что один из пассажиров сообщил о наличии у него бомбы и приказал лететь в Сочи.

После этого работники спецслужб доложили Путину, что в таких ситуациях самолеты обычно сбивают.

"Я сказал им: действуйте в соответствии с планом", - пояснил российский президент.

Указано, что в небо подняли боевую авиацию Российской Федерации, однако выяснилось, что это была пьяная выходка пассажира.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 11 марта, прежний руководитель нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на президентских выборах в Российской Федерации.

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