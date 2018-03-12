|В Крыму детей заставляют рисовать плакаты к президентским выборам в РФ (фото)
|12.03.2018 09:45
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В одной из школ Крыма детей принуждают рисовать плакаты к
выборам президента РФ. Об этом сообщили два независимых источника в
различных классах этой школы.
“Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков “Мама, папа, я — в выборах участвует вся семья”, — фотографии таких записей в дневниках детей предоставил Крымской правозащитной группе источник в одной из крымских школ.
По информации КПГ, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.
В этой школе 18 марта будет находиться избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ.Автор: facebook.com/crimeahrg
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