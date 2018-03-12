После отравления в Солсбери нам необходимо сообщить представителям окружения Путина, что им тут больше не рады…

Для начала необходимо напомнить о сходствах между Александром Литвиненко и Сергеем Скрипалем, потому что они действительно поразительны. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует svodka.net.

Они оба работали на российские спецслужбы, оба столкнулись с притеснениями в России, оба нашли убежище в Великобритании, оба сотрудничали с британскими разведывательными агентствами. И оба были отравлены редкими ядами — такими, которые доступны только правительствам. Единственная разница между ними заключается в том, что покушение на Литвиненко оказалось успешным, а Скрипаль до сих пор продолжает бороться за жизнь.

Вероятнее только, Литвиненко убили, потому что он раскрывал секреты, касающиеся деловых интересов Кремля, и результаты расследования обстоятельств его убийства, совершенного в 2006 году, оказались довольно категоричными в вопросе личности его отравителя. Два года назад судья Роберт Оуэн пришел к выводу, что «велика вероятность» того, что именно ФСБ отправила к Литвиненко двоих убийц в рамках операции, «вероятно, одобренной» Владимиром Путиным.

Если рассмотреть сходства между этими двумя отравлениями и их жертвами, будет вполне разумно предположить, что за покушением на Скрипаля стоит тот же человек, что и за убийством Литвиненко. По этому поводу Майкл Макфол, прежний посол США в России, который попытался, но не сумел исправить российско-американские отношения при президенте Бараке Обаме, сказал следующее: «Есть ли кто-то, кроме российского правительства, у кого был мотив для убийства Скрипаля?»

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Это вопрос на 6 миллионов рублей. Отравление бывшего агента российских спецслужб на территории Великобритании могло бы быть разовым, исключительным актом возмездия. Но, если Кремль решает отравить еще одного бывшего агента на территории Великобритании, это уже больше похоже на политическую тактику. Лишь по счастливой случайности никто больше не пострадал в тот момент, когда было совершено покушение на Литвиненко, — учитывая то, насколько небрежно обращались убийцы с полонием-210. Жителям Солсбери повезло меньше, и ни одно правительство не имеет права мириться с таким пренебрежительным равнодушием по отношению к благополучию его граждан.

По всей видимости, британская разведка сообщила правительству Тони Блэра о том, что убийство Литвиненко было санкционировано верхушкой российского правительства, задолго до того, как этот факт был официально подтвержден. Но политики не смогли решительно отреагировать на это, потому что они хотели продолжить сотрудничать с Москвой в сфере безопасности. «Они слишком важны для нас, чтобы с ними ссориться», — сказал один министр, пожелавший сохранить свое имя в тайне, в беседе с Sunday Times еще до того, как свинцовый гроб Литвиненко был закопан в землю.

В конечном итоге мы выслали нескольких дипломатов, после того как Россия отказалась выдать нам убийц, однако Уайтхол продолжил попытки замять это дело, подобно хозяйке, предлагающей канапе своему недовольному гостю. После прихода коалиционного правительства к власти в 2010 году Дэвид Кэмерон посетил Москву, чтобы перезагрузить отношения — тогда Макфол и Обама занимались тем же самым. Они убедили себя, что, если они начнут доверять Путину, он проявит себя достойным этого доверия — нужно просто предложить гостю больше пирожных, и он успокоится. Альтернатива была слишком жуткой, чтобы ее рассматривать.

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В 2014 году Путин аннексировал Крым и отправил своих агентов на восток Украины, где они сбили пассажирский самолет, в результате чего погибло 298 человек. В 2016 году российские хакеры взломали серверы Демократической партии США и обнародовали множество электронных писем в рамках операции, бесспорно направленной на то, чтобы повлиять на мнение американских избирателей. То есть, недовольный гость не успокоился, а вместо этого разнес гостиную клюшкой для гольфа и столкнул викария в бассейн.

Сам факт начала расследования смерти Литвиненко стал свидетельством того, насколько сильное охлаждение наступило в отношениях между Россией и Западом. Будучи министром внутренних дел Тереза Мэй возражала против обнародования доказательств того, что Россия убила британского гражданина в рамках первой сознательной атаки с применением радиоактивного вещества со времен Нагасаки, чтобы защитить российско-британские отношения. Но после аннексии Крыма она сдалась. Отношений, которые можно было бы спасать, больше не осталось.

Из-за плохих отношений нашим политикам будет легче переварить введение новых санкций против Путина, но в других смыслах задача, стоящая перед Мэй сегодня, гораздо сложнее той задачи, которая стояла перед Блэром в 2006 году. Во-первых, у нас больше нет надежного союзника в Вашингтоне. Дональд Трамп будет охотно троллить Садика Хана, если в Лондоне произойдет очередной теракт, но пока он не написал ни одного твита о Сергее Скрипале, его дочери Юлии, полицейском по имени Ник Бейли и еще 18 жителях Солсбери, пострадавших в результате воздействия вещества нервнопаралитического действия в прошлое воскресенье.

Безразличие Трампа распространяется и на проблемы его собственной страны с Россией. В прошлом году Конгресс попросил Белый дом составить список тех кремлевских инсайдеров, против которых имеет смысл ввести санкции, а Белый дом просто скопировал список самых богатых россиян по версии Forbes. Короче говоря, будет глупо рассчитывать на то, что Вашингтон поможет нам бороться с Путиным. Если США не окажут нам помощь, нашему правительству нужно будет обратиться к европейским партнерам. Просто позор, что мы растрачиваем огромное количество нашего дипломатического капитала на Брекзит, забывая о по-настоящему важных вещах.

Тем не менее, мы способны действовать и в одиночку. Юго-восток Англии — излюбленное место богатых россиян. Здесь у них есть дома, здесь учатся их дети, акции их компаний торгуются на нашей бирже, и они этого не скрывают. В России невозможно разбогатеть, если вы не дружите с Путиным — первое и второе практически всегда связаны — следовательно, если правительство Мэй хочет отправить российскому президенту сигнал, оно может аннулировать визы представителей его ближайшего окружения или, вероятно, проверить на практике возможности нового закона об ордерах на имущество невыясненного происхождения. Затем ему необходимо будет ликвидировать механизмы, при помощи которых русские отмывают деньги в Великобритании.

Как сказал мне вчера один член парламента, «нам нужно быть жесткими с этими аристократами, и нам нужно выкинуть их детей». Пришло время попросить недовольного гостя покинуть наш дом. Людей Путина больше только заботит богатство, и единственный способ изменить их отношение — забрать у них деньги.

Оливер Буллоу, The Guardian (Великобритания)

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