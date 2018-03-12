Ночью 12 марта в Полтаве произошла разгерметизация газопровода диаметром 125 мм, рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Подключение котельных Смелы к газоснабжению запланировано на 12 марта Фото: Київоблгаз / Facebook Эти котельные обеспечивают теплоснабжением шесть общежитий, два медицинских учреждения и одну школу-интернат (около 3 тыс. абонентов). На месте происшествия работает аварийная бригада ОАО "Полтавагаз".Без газоснабжения остаются также жилые дома и социальные учреждения города Смела Черкасской области."По состоянию на 7.00 12 марта в городе Смела остаются без газоснабжения три котельные (без теплоснабжения 57 домов, три детских сада, одно медицинское учреждение и одна школа)", – говорится в сообщении.Подключение котельных Смелы к газоснабжению запланировано на 12 марта.7 марта в городе из-за задолженности отключили от газоснабжения 17 котельных. К вечеру работу 12 из них восстановили, пять оставались без газоснабжения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта без газоснабжения котельных котельные Теги: общество