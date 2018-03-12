Ночью 12 марта в Полтаве произошла разгерметизация газопровода
диаметром 125 мм, рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Подключение котельных Смелы к газоснабжению запланировано на 12
марта Фото: Київоблгаз / Facebook Эти котельные обеспечивают
теплоснабжением шесть общежитий, два медицинских учреждения и одну
школу-интернат (около 3 тыс. абонентов). На месте происшествия
работает аварийная бригада ОАО "Полтавагаз".Без газоснабжения
остаются также жилые дома и социальные учреждения города Смела
Черкасской области."По состоянию на 7.00 12 марта в городе Смела
остаются без газоснабжения три котельные (без теплоснабжения 57
домов, три детских сада, одно медицинское учреждение и одна
школа)", – говорится в сообщении.Подключение котельных Смелы к
газоснабжению запланировано на 12 марта.7 марта в городе из-за
задолженности отключили от газоснабжения 17 котельных. К
вечеру работу 12 из них восстановили, пять оставались без
газоснабжения.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира