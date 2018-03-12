Нефть стабильна, Brent у $65,5 за баррель

Цены на нефть стабильны в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, пишет MarketWatch.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок, эксплуатируемых в США для бурения нефтяных скважин, сократилось на прошлой неделе на 4 - до 796. Снижение зафиксировано впервые за семь недель.

Теперь участники рынка ждут ежемесячного отчета министерства энергетики США о спросе и предложении энергоносителей, который будет содержать новые оценки добычи нефти на сланцевых месторождениях.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК 12 марта увеличилась на $0,04 (0,06%) - до $65,53 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник поднялась на $0,01 (0,02%) - до $62,05 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подорожала на $1,88 (3%), до $65,49 за баррель, а стоимость WTI выросла на $1,92 (3,2%), до $62,04 за баррель.

По итогам недели цена Brent увеличилась на 1,7%, WTI - на 1,3%.

Ралли на нефтяном рынке способствуют новости о планируемой встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.