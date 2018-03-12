На борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот" (рейс в Париж) случился неприятный случай.

Одну из клиенток авиакомпании едва не сняли с рейса из-за плохого настроения сотрудника, сообщается в Telegram-канале Mash, передает со ссылкой на .

Девушка с другом летели в Париж, заранее зарегистрировалась, но перед самым вылетом пару решили рассадить, а на их места посадить родственников пилота.

"Пассажиры, конечно, немного офигели (а кто бы их нас не), но вежливо попросили сотрудника Евгения решить вопрос. За следующие 10 минут Евгений успел: покричать, похамить, пошвырять свой телефон, попытаться вырвать чужой, применить силу, пригрозить снятием с рейса, насильно отобрать посадочный, оторвать багажную бирку и сказать, что теперь вообще никто ничего не докажет", - говорится в сообщении.

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