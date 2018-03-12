|В одной из школ Крыма детей принуждают рисовать плакаты к выборам президента РФ - Крымская правозащитная группа
|12.03.2018 09:53
|
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2031063240512640
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. По данным "Коммерсанта", президент РФ Владимир Путинкоторый баллотируется на новый срок, может проголосовать в Севастополе.23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.1 марта Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.
Поделитесь статьей с друзьями