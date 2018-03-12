|Жириновский объявил Украину "малороссийским федеральным округом" в составе России. Видео
|12.03.2018 10:01
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По российскому телевидению транслируют предвыборный ролик лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который уже в 6-й раз баллотируется на пост президента России
В нем показан «Обычный день Президента РФ Владимира Жириновского». В понимании политика при нем Киев уже не будет столицей Украины.
Среди новостей, которые последуют в случае избрания
Жириновского, будут и такие: «Киев выбран столицей малороссийского
федерального округа».
В Украине на провокационный ролик пока никак не отреагировали.
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