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Жириновский объявил Украину "малороссийским федеральным округом" в составе России. Видео
12.03.2018 10:01

По российскому телевидению транслируют предвыборный ролик лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который уже в 6-й раз баллотируется на пост президента России

  Жириновский объявил Украину "малороссийским федеральным округом" в составе России. Видео

В нем показан «Обычный день Президента РФ Владимира Жириновского». В понимании политика при нем Киев уже не будет столицей Украины.

Среди новостей, которые последуют в случае избрания Жириновского, будут и такие: «Киев выбран столицей малороссийского федерального округа».
В конце предвыборного видео звучит слоган: «Так выглядели бы новости при президенте Жириновском».

В Украине на провокационный ролик пока никак не отреагировали.

 

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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