По российскому телевидению транслируют предвыборный ролик лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который уже в 6-й раз баллотируется на пост президента России

В нем показан «Обычный день Президента РФ Владимира Жириновского». В понимании политика при нем Киев уже не будет столицей Украины.

Среди новостей, которые последуют в случае избрания Жириновского, будут и такие: «Киев выбран столицей малороссийского федерального округа».

В конце предвыборного видео звучит слоган: «Так выглядели бы новости при президенте Жириновском».

В Украине на провокационный ролик пока никак не отреагировали.

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