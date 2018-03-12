Производители специализированной стальной продукции до 8 апреля могут подать в Минторг США заявки на исключение

Министерство торговли США до 8 апреля принимает заявки на исключение для производителей определенных видов специализированной стальной продукции целевого назначения, сообщил "Интерфаксу" осведомленный отраслевой источник.

По словам собеседника агентства, "заявки на исключение будут приниматься до 8 апреля, после чего перечень запросов будет рассмотрен Минторгом США при консультации с американскими сталепроизводителями". Окончательное решение будет изложено в указе президента США.

Как сообщалось, в четверг президент США Дональд Трамп подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключения для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA или НАФТА).

Решения вступают в силу 23 марта. Так как они оформлены в виде двух прокламаций, одной из разновидностей президентских директив США, Д.Трамп может в любой момент отменить их или изменить условия любой из них или обеих сразу.

Меры оказались несколько мягче, чем первоначально опасался рынок: президент говорил о пошлинах для всех видов стали и алюминия из всех стран. Вместе с тем экономисты предупреждают о сохраняющейся угрозе полномасштабной торговой войны.

"Сегодня я встаю на защиту национальной безопасности Америки и для этого ввожу пошлину на ввоз из-за границы стали и алюминия", - сказал президент на торжественной церемонии в Белом доме. На мероприятие были приглашены работники отраслей, которым якобы должны помочь эти меры.

В течение 15 дней до вступления пошлин в силу допускаются корректировка тарифов и согласование исключений другим странам, помимо Канады и Мексики.