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Эстония готова синхронизировать ЛЭП Балтии через Польшу
12.03.2018 10:07

Эстония готова синхронизировать ЛЭП Балтии через Польшу

Эстония готова синхронизировать ЛЭП Балтии через Польшу

 Эстония хочет как можно быстрее реализовать проект синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой через Польшу, заявил премьер-министр Юри Ратас.

"Мы хотим, чтобы работы по синхронизации через Польшу были завершены как можно быстрее", - сказал он на пресс-конференции после вильнюсской встречи премьеров Латвии, Литвы, Польши и Эстонии в пятницу.

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил журналистам, что окончательное политическое соглашение о синхронизации ЛЭП с Европой при участии руководителей ЕС должно быть подписано в июне этого года.

В середине февраля Латвия, Литвы и Эстония призвали руководителей ЕС предусмотреть в новом бюджете сообщества средства для синхронизации.

Балтийские страны хотят отключить свои ЛЭП от постсоветского энергетического кольца БРЭЛЛ, надеясь таким образом снизить зависимость от России. Литва планирует синхронизировать сети с континентальными ЛЭП Европы к 2025 году.

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