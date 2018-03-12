В марте сохранятся благоприятные факторы для укрепления гривни.

"Гривня укрепляется уже около полутора месяцев. Мы должны понимать, что ранее она сильно упала под влиянием сезонных факторов. Курс был перекошен, а сейчас возвращается к нормальнім показателям", – рассказал в комментарии "", специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Сергей Фурса, передает .

По его словам, в первую очередь на падение гривни повлияла покупка нерезидентами государственных ценных бумаг и облигаций внутреннего государственного займа (ОВЗГ) на сумму около $300, что привело к тому, что гривня значительно укрепилась.

Также Фурса успокоил, что праздничные выходные в марте никак не скажутся на курсе доллара к гривне, а динамика курса сохранится до конца марта.

"Выходные никак не повлияют на динамику, и мы знаем, что весна – это сезон усиления гривни, потому что начинается посевная. В ближайшее время факторы для украинской валюты благоприятные", – отметил экономист.

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