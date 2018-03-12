За прошедшие сутки, 11 марта, в зоне АТО на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще трое – получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что в течение суток террористы часто нарушали договоренности о прекращении огня, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников.

В частности, на Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На Донецком направлении террористы обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхньоторецкое, используя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«К сожалению, за прошедшие сутки есть потери личного состава: во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий. Еще трое защитников получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь», — подытожили в сообщении.

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