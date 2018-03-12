Британские власти готовы занять жёсткую позицию

В Лондоне началось заседание силовых структур, по итогам которого премьер Тереза Мэй может официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, информирует svodka.net.

Как утверждает газета The Times, британские власти готовы занять жёсткую позицию вплоть до высылки российских дипломатов и отказе во въезде в страну людям, близким к российскому руководству.

Британские правоохранительные органы утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь пострадали от применения нервнопаралитического газа.

До сих пор в Москве обвинения в причастности к преступлению отрицали и говорили о провокации.

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