В Киеве существенные осадки ожидаются вечером 12 марта, будет ветрено, заявила синоптик Наталья Диденко. В Украину идет циклон из Европы Фото: Наталка Діденко / Facebook "Украина 12 марта попадает под влияние западной влажной циклоничности. Атмосферные фронты этого циклона 12 марта достигнут западных областей, а также Винницкой, Житомирской, Одесской, вечером коснутся Киевской области. Пройдут дожди", – отметила синоптик.По ее словам, сегодня также усилиться ветер, вероятны штормовые порывы до 15-20 м/с."Температура самая высокая будет на западе, до +9 +14°, на юге + 5 +10°, в центре +3, +8°, на востоке -1 + 4°, на севере +2 +7°", – рассказала Диденко.В Киеве существенные осадки ожидаются вечером 12 марта, будет ветрено.13-15 марта осадки ожидаются на всей территории страны. https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/1999946990035269 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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