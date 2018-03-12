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В Украину с 12 марта придут дожди и сильный ветер - синоптик
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12.03.2018 10:17
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В Киеве существенные осадки ожидаются вечером 12 марта, будет
ветрено, заявила синоптик Наталья Диденко. В Украину идет циклон из
Европы Фото: Наталка Діденко / Facebook "Украина 12 марта попадает
под влияние западной влажной циклоничности. Атмосферные фронты
этого циклона 12 марта достигнут западных областей, а также
Винницкой, Житомирской, Одесской, вечером коснутся Киевской
области. Пройдут дожди", – отметила синоптик.По ее словам,
сегодня также усилиться ветер, вероятны штормовые порывы до
15-20 м/с."Температура самая высокая будет на западе, до +9 +14°,
на юге + 5 +10°, в центре +3, +8°, на востоке -1 + 4°, на севере +2
+7°", – рассказала Диденко.В Киеве существенные осадки
ожидаются вечером 12 марта, будет ветрено.13-15 марта осадки
ожидаются на всей территории страны.
https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/1999946990035269
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