Китай против торговой войны с США - Минкоммерции КНР

Возможность торговой войны между Китаем и США в настоящее время привлекает большое внимание депутатов проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР), заявил на пресс-конференции в рамках форума министр коммерции Китая Чжун Шань.

"Вопрос о том, может ли между Китаем и США вспыхнуть торговая война, находится в центре внимания депутатов сессии ВСНП", - сказал министр.

Он отметил, что "в торговой войне не может быть победителей, она может превратиться в бедствие для экономик Китая и США и других стран мира".

Чжун Шань сообщил, что за последние 40 лет китайско-американская торговля выросла в 232 раза, а общая сумма взаимных инвестиций достигла $230 млрд.

Он назвал недостаток США в торговле с Китаем одной из важнейших проблем в двухсторонних торговых связях. По американской официальной статистике, он растет ежегодно примерно на 20%. Дефицит носит структурный характер и связан с существующими в США ограничениями на экспорт в Китай продукции высоких технологий.

Министр подчеркнул, что в нынешней ситуации Китай и США должны продолжать переговорный процесс для устранения существующих противоречий.