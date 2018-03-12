Президент России оправдал гонку вооружений тем, что размещают свои установки вокруг .

Такое заявление прозвучало в интервью журналисту американского телеканала NBC Мегин Келли, которое полностью опубликован на официальном сайте Кремля, передает со ссылкой на .

"Если вернуться к началу нашего разговора, вот смотрите, на Аляске развёрнута такая система. Нас разделяет между Аляской и Чукоткой, российским берегом, только 60 километров. Два района разворачиваются в Восточной Европе. Один уже создан в Румынии, заканчивается строительство второго в Польше. Плюс военно-морская составляющая. Корабли стоят в непосредственной близости от российских берегов и на юге, и на севере", - сказал Путин.

При этом он намекнул, что ответ от России последует незамедлительно.

"Вы представьте себе, что мы бы поставили сейчас ракетные системы вдоль американо-мексиканской или вдоль американо-канадской границы на их территориях с двух сторон и плюс ещё корабли бы подтащили с двух сторон, – что бы вы сказали на этот счёт, предприняли бы какие-то шаги? А мы бы на это сказали, что вы разгоняете гонку вооружений. Это не бред, нет? А так и есть", - подчеркнул он.

По его словам, у Кремля есть два повода ответить с помощью наших сил ядерного сдерживания. "Это набег с помощью ядерного оружия на нас или набег на Российскую Федерацию с применением обычных вооружений, но в том случае, если создаётся угроза существованию государства", - подчеркнул Путин.

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