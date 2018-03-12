|В Запорожье филиал РПЦ ФСБ отлучил священника из-за молитв за ВСУ
|12.03.2018 10:25
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В Запорожье священника УПЦ Московского патриархата Игоря Савву лишили прихода из-за его проукраинской позиции.
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По словам верующих, отец Игорь, в частности, молился за победу ВСУ и отказывался вспоминать в богослужениях российского патриарха Кирилла, информирует svodka.net.
«Если на Украину напали, то это зло, и церковь не может быть в стороне от этого зла, она должна высказать свое мнение. Поэтому, наверное, это самая главная тема, по которой высказывались к нам претензии, ко мне лично», — заявил священник.
О наказании отца часто предупреждали, а 11 марта сообщили — служить в храме он больше не будет. Представители епархии пришли в церковь в сопровождении парней «спортивной внешности». Те покинули храм только после вызова полиции. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, приехал на место, общаться с верующими отказался, не стал он говорить и с журналистами.
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В храме теперь будет править другой священник, которого пришлет Московский патриархат. Часть верующих заявила, что будет искать другое место для молитв, поскольку имеет патриотическую позицию.