Кабмин призывает не спешить с выводами о первом этапе монетизации субсидий

Кабинет министров Украины призвал не спешить с выводами о дееспособности первого этапа монетизации – финансирования государством льгот и субсидий населению согласно вступившего в силу с 1 января правительственного постановления №951 от 8 ноября 2017 года.

"Согласно постановлению №951, средства, полученные в качестве субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению, имеют исключительно целевое назначение. Это означает, что в течение года они не могут быть использованы на любые другие цели, кроме уплаты налогов в государственный бюджет участниками рынка поставок энергоресурсов для населения", - говорится в сообщении на правительственном портале.

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В Кабмине обращают внимание, что потребители-PSO не покупают газ по предоплате, следовательно дебиторская задолженность традиционно растет в осенне-зимний период и снижается в весенне-летний.

Кроме того, действующие условия контрактов купли-продажи газа, заключенные между поставщиками PSO (газсбытами) и НАК "Нафтогаз Украины", содержат отсрочку по оплате на 25 и 90 дней.

"Поэтому некорректно приводить период, когда льготы и субсидии еще не поступили от государства, показывая рост задолженности", - указано в сообщении.

В Кабмине также отмечают, что согласно данным "Нафтогаза" на 6 марта, задолженность газсбытов перед НАК за последнюю неделю снизилась на 14,7% – с 31,701 млрд грн до 27,037 млрд грн, в т.ч. газсбытов "РГК" – на 16,1%, с 21,209 млрд грн до 17,792 млрд грн.

Согласно пресс-релизу "РГК", по состоянию на 6 марта 2018 года задолженность бюджета перед компаниями группы по финансированию льгот и субсидий составляет 16,6 млрд грн.

Как сообщалось, в начале 2018 года "Нафтогаз" заявил о стремительном росте задолженности газсбытов за поставленный природный газ более чем вдвое – до 20,361 млрд грн, в т.ч. газсбытами "РГК" – до 13,137 млрд грн (на 9 января 2018 года).

Текущий порядок поставки газа для потребностей населения обязывает НАК поставлять газ газсбытам на льготных условиях. В "Нафтогазе" считают, что новые правила создают для газсбытов возможность использовать профинансированные государством субсидии для расчетов с другими оптовыми поставщиками. В том числе, эти деньги могут быть использованы для оплаты газа, проданного газсбытами не населению, а коммерческим потребителям.

В НАК также напоминают об уже выявленных правоохранительными органами махинациях с поставляемым на льготных условиях населению газом. В НАК убеждены в необходимости отмены специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по регулируемой цене с переходом на механизмы рыночного ценообразования и свободной конкуренции за каждого потребителя.