Илон Маск уже в следующем году собирается лететь на Марс На фестивале South by Southwest миллиардер и создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что Space X готова в 2019 году начать первые полеты на Марс в обе стороны. На фестивале South by Southwest миллиардер и создатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что Space X готова в 2019 году начать первые полеты на Марс в обе стороны. — Сейчас мы строим первый межпланетный корабль для полетов на Марс. Я думаю, мы сможем совершить первые короткие полеты туда-обратно в первой половине следующего года, — сказал Маск. Он также добавил, что колонизация Марса представляет огромную «предпринимательскую выгоду»: — Марсу понадобится все, от литейных заводов до лопатки для пиццы, — уточнил Маск. Ранее Маск опубликовал ролик о запуске ракеты Falcon Heavy, создателем которого выступил Джонатан Нолан — сценарист сериала «Мир Дикого Запада» и «Интерстеллара». Как сообщает The Verge, двухминутное видео смонтированно под песню Дэвида Боуи Life on Mars. В ролике показаны подготовка и запуск Falcon Heavy с красной Tesla Roadster на борту. Также запечатлена посадка двух из трех ускорителей ракеты. Третий ускоритель не уцелел — и в трейлере впервые показаны кадры его уничтожения. За рулем Tesla, запущенной на околосолнечную орбиту, сидел манекен в скафандре — его Илон Маск назвал Starman, в честь песни Дэвида Боуи. — Жизнь не может состоять только из решения печальных проблем. Должны быть вещи, которые вдохновляют тебя; вещи, благодаря которым ты с радостью просыпаешься по утрам и ощущаешь себя частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас, — написал Маск в своем Twitter. Сам Нолан назвал свой ролик трейлером. — Это не трейлер фильма. Это не трейлер телесериала. Мы надеемся, что это трейлер новой главы истории человечества» — объяснил он. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



