|Маск анонсировал первые полеты на Марс в 2019 году
|12.03.2018 10:33
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Глава компании SpaceX Илон Маск рассчитывает на первый полет нового корабля, предназначенного для освоения Красной планеты, в 2019 году.
Американская частная космическая компания SpaceX будет готова выполнить первые полеты к Марсу уже в 2019 году. Об этом заявил основатель компании Илон Маск, пишет Independent, информирует svodka.net.
«Прямо сейчас мы строим первый межпланетный корабль для полетов на Марс. Я думаю, мы сможем осуществить первые короткие полеты, туда-обратно, в первой половине следующего года», – заявил он, выступая на фестивале South by Southwest в Остине, штат Техас.
При этом Маск отметил, что его прогнозы иногда оказываются «слишком оптимистичны».
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Напомним, ранее Илон Маск показал видеосимуляцию покорения Марса.