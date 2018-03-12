Глава компании SpaceX Илон Маск рассчитывает на первый полет нового корабля, предназначенного для освоения Красной планеты, в 2019 году.

Американская частная космическая компания SpaceX будет готова выполнить первые полеты к Марсу уже в 2019 году. Об этом заявил основатель компании Илон Маск, пишет Independent, информирует svodka.net.

«Прямо сейчас мы строим первый межпланетный корабль для полетов на Марс. Я думаю, мы сможем осуществить первые короткие полеты, туда-обратно, в первой половине следующего года», – заявил он, выступая на фестивале South by Southwest в Остине, штат Техас.

При этом Маск отметил, что его прогнозы иногда оказываются «слишком оптимистичны».

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Напомним, ранее Илон Маск показал видеосимуляцию покорения Марса.

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