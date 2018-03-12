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Мэй может 12 марта публично обвинить Москву в отравлении Скрипаля
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12.03.2018 10:33
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о
санкциях, связанных с отравлением бывшего российского разведчика
Сергея Скрипаля, сообщило издание The Times. Скрипаля
госпитализировали 4 марта Фото: ЕРА Она может объявить о
санкциях, высылке российских дипломатов и отказе во въездных визах
людям, близким к российскому руководству, говорится в
материале.Газета пишет, что сегодня состоится заседания Совета
национальной безопасности, на котором министрам представят
последние данные о нападении в Солсбери. После него Мэй может
выступить с заявлением, в котором обвинит Россию в попытке
отравления Скрипаля.По словам источников The Times в правительстве,
полиция и службы безопасности собрали довольно доказательств,
свидетельствующих о причастности Москвы к отравлению.66-летнего
Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта. Также в
больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская полиция и разведка
(MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями
РФ.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения
уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018
году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле
не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.11 марта
BBC сообщал, что следы нервно-паралитического вещества,
подобного тому, которым отравили Скрипаля и его дочь Юлию,
обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали
перед потерей сознания.Скрипаль – прежний офицер российской
разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о
российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена
шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же
обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю
предоставили убежище в Великобритании.
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