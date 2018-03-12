Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить о санкциях, связанных с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, сообщило издание The Times. Скрипаля госпитализировали 4 марта Фото: ЕРА Она может объявить о санкциях, высылке российских дипломатов и отказе во въездных визах людям, близким к российскому руководству, говорится в материале.Газета пишет, что сегодня состоится заседания Совета национальной безопасности, на котором министрам представят последние данные о нападении в Солсбери. После него Мэй может выступить с заявлением, в котором обвинит Россию в попытке отравления Скрипаля.По словам источников The Times в правительстве, полиция и службы безопасности собрали довольно доказательств, свидетельствующих о причастности Москвы к отравлению.66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.11 марта BBC сообщал, что следы нервно-паралитического вещества, подобного тому, которым отравили Скрипаля и его дочь Юлию, обнаружили в итальянском ресторане Zizzi, где пострадавшие обедали перед потерей сознания.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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