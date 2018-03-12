Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер американской компании SpaceX Илон Маск обнародовал новый ролик, на котором показан запуск ракеты Falcon Heavy, выведшей автомобиль Tesla Roadster и Starman на орбиту. Соответствующее видео опубликовано на канале SpaceX на YouTube.

Также на видео запечатлена реакция людей и подготовка к запуску.

"Почему Falcon Heavy и Starman? Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы радостно просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас", - отметил Маск на своей странице в Twitter.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, представители Государственного космического агентства Украины предложили построить космодром за пределами авиабазы Кертин, расположенной в австралийском округе Кимберли.

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