Акционеры Walt Disney отказались одобрить компенсационный пакет CEO Акционеры Walt Disney Co. проголосовали против компенсационного пакета председателя совета директоров и главного исполнительного директора Роберта Айгера, параметры которого были оговорены при продлении его контракта в рамках сделки по покупке компанией активов 21st Century Fox Inc. в декабре прошлого года. Решение акционеров носит рекомендательный характер, и совет директоров Disney намерен "принять его к сведению при обсуждении компенсационного плана CEO в будущем", говорится в сообщении компании. Для Disney это первый случай, когда акционеры отказались одобрить размер вознаграждения CEO. Это также первый в 2018 году подобный случай между компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, свидетельствуют данные Institutional Shareholder Services. В ходе голосования 52% акционеров высказались против компенсационного пакета CEO, 44% высказались "за" и 4% воздержались. В 2017 году вознаграждение Р.Айгера составило $36,3 млн, что на 17% меньше, чем годом ранее. В соответствии с новым контрактом, продлевающим срок службы Р.Айгера на посту CEO до 2021 года, размер вознаграждения может увеличиться в этом году до $48,5 млн. Контракт Р.Айгера продолен уже в четвертый раз, ранее предполагалось, что он уйдет в отставку в 2019 году. Новые условия предусматривают увеличение базовой зарплаты Р.Айгера до $3 млн в 2018 году и до $3,5 млн после закрытия сделки с Fox. Кроме того, после завершения сделки глава Disney получит единовременную выплату в $25 млн, а также ежегодный бонус в размере $20 млн и более 900 тыс. акций компании общей стоимостью более $100 млн из расчета их текущей цены. Консалтинговые компании, в том числе Institutional Shareholder Services и Glass Lewis, рекомендовали акционерам Disney голосовать против компенсационного пакета CEO. При этом совет директоров отметил, что лидерство Р.Айгера является важным элементом плана покупки активов Fox. Доходы акционеров Disney с того момента, как Р.Айгер занял пост CEO в 2005 году, составили 416% при среднем показателе для компаний S&P 500 в 190%, свидетельствуют данные The Wall Street Journal. До продления контракта Р.Айгер занимал пятую позицию в списке самых высокооплачиваемых CEO компаний индекса S&P 500. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



