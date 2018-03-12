Президент Российской Федерации Владимир Путин в документальном фильме о себе рассказал историю о крысе, которая вместо бегства решила напасть, тем самым намекнув на давление Запада и возможную реакцию России, пишет Обозреватель .

Стоит отметить, что глава российского государства рассказал "житейскую" историю, когда встретил в подъезде крысу и попытался загнать ее в угол, однако она, вместо того чтобы спасаться бегством, решила напасть.

"Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову. Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять", - заявил Путин.

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