Президент России заявил, что его фото без рубашки привлекают больше внимания, чем фото в рабочей обстановке, передает со ссылкой на .

“Ну, я отдыхаю. Есть ваши российские коллеги, есть интернет. Но так, чтобы это совсем уж целенаправленно, мы это не делаем. Берут то, что нравится. У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, с бумагами, в кабинете, но это никому не интересно”, – отметил Путин в интервью.

Также он прокомментировал свои фото на медведе.

“Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть”, – сказал президент.

Напомним, президент заявил американским журналистам, что еще с 2000 года думает о потенциальном преемнике. В интервью телеканалу NBC Путин признался, что с момента прихода к власти думает о том, что будет с Россией после него. При этом президент заявил, что конечный выбор якобы будет делать не он, а граждане России.

“Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане РФ”, – отметил Путин.

Президент России уверен, что после его ухода никто не станет совершенно менять ситуацию в стране.

“Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее, создать для нее платформу развития для следующих поколений”, – сказал Путин.

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