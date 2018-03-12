С 11 января в районах под контролем «ДНР» отсутствует связь Vodafone.

«Министр связи» при группировке «ДНР» Виктор Яценко заявил о переходе оператора «Феникс» на российскую нумерацию. Об этом пишет сепаратистский сайт DNR-LIVE, информирует svodka.net.

«Александр Захарченко (глава «ДНР», — прим.) на 99% решил вопрос с присвоением нам кода «+7». Это большой важный процесс для ДНР в плане интеграции с РФ. И мы сейчас стоим перед вопросом — нам нужно формировать коммутацию не на «+38», а переписать всё необходимое оборудование, чтобы у абонентов «Феникс» было «+7», — сказал Яценко в интервью для телеканала «Новороссия ТВ».

7 – 8 марта в подконтрольных боевикам районах Донецкой области наблюдались проблемы в работе оператора «ДНР» «Феникс».

Ранее Яценко заявлял, что у «ДНР» имеются технические возможности подключиться к российским телекоммуникационным сетям в сжатые сроки. Он также утверждал, что производством сим-карт для мобильного оператора «Феникс» занимается завод, расположенный в Московской области РФ.

Читайте: Теперь мобильные операторы будут докладывать МЭРТ о каждом заграничном путешествии украинцев

С 11 января в районах под контролем «ДНР» отсутствует связь Vodafone.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира