По данным Службы безопасности Украины, следователь райотдела
полиции Одессы требовал от местного жителя $15 тыс. за
переквалификацию уголовного производства и возврат конфискованного
оружия. Cледователя задержали на рабочем месте при получении взятки
Фото: The Security Service of Ukraine / Facebook "Оперативники
спецслужбы установили, что следователь систематически получал от
фигурантов дел деньги за смягчающую переквалификацию уголовных
производств", – рассказали в СБУ.Правоохранители
задокументировали, что полицейский требовал от местного жителя $15
тыс. за переквалификацию уголовного производства, открытого по ст.
296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, на более мягкую часть
статьи и возвращения конфискованного оружия.Сотрудники СБУ
задержали следователя на рабочем месте при получении всей суммы
взятки.Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 368 (получение
взятки) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о
подозрении.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2092271027669558
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