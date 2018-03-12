По данным Службы безопасности Украины, следователь райотдела полиции Одессы требовал от местного жителя $15 тыс. за переквалификацию уголовного производства и возврат конфискованного оружия. Cледователя задержали на рабочем месте при получении взятки Фото: The Security Service of Ukraine / Facebook "Оперативники спецслужбы установили, что следователь систематически получал от фигурантов дел деньги за смягчающую переквалификацию уголовных производств", – рассказали в СБУ.Правоохранители задокументировали, что полицейский требовал от местного жителя $15 тыс. за переквалификацию уголовного производства, открытого по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, на более мягкую часть статьи и возвращения конфискованного оружия.Сотрудники СБУ задержали следователя на рабочем месте при получении всей суммы взятки.Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщили о подозрении. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2092271027669558 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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