|Около резиденции посла Ирана в Вене вооруженный ножом мужчина напал на военного
|12.03.2018 10:55
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В столице Австрии городе Вена неизвестный с ножом напал на охраняющего резиденцию посла Ирана военнослужащего. Об этом сообщает Kurier.
Происшествие случилось в воскресенье, 11 марта, приблизительно в 23:35 по местному времени. Мужчина с ножом атаковал одного из охранников, стоявших на страже рядом с резиденцией иранского посла. Военный пытался защититься, используя баллончик с перцовым газом, но это не остановило неизвестного. Затем охранникам пришлось открыть огонь, они совершили, по меньшей мере, четыре выстрела. Мужчина погиб, а пострадавший военный попал в медицинское учреждение с порезом руки.
Кроме того, позже выяснилось, что нападавшим был гражданин Австрии в возрасте 26 лет, правоохранители устанавливают мотивы его действий.
После инцидента власти Австрии усилили охрану дипломатических представительств в Вене.
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