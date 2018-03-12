|Украинец Игорь Рептюх завоевал золотую медаль зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане
|12.03.2018 10:57
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Игорь Рептюх победил на дистанции 20 километров в лыжных гонках свободным стилем.
Украинец Рептюх принес Украине третье золото Паралимпиады-2018 , информирует svodka.net.
Украинец Игорь Рептюх завоевал золотую медаль зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане, победив в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции. Об этом сообщает официальный сайт Паралимпийских игр.
Игорь Рептюх показал время – 44 минуты 52,4 секунды. Ближайший преследователь — француз Бенжамин Давье — отстал от лидера на 1 минуту 56,5 секунды. Бронзовую награду завоевал представитель Норвегии – Хакон Олсруд.
Следует отметить, что для Рептюха это уже вторая награда в Пхенчхане. В первый соревновательный день в биатлонном спринте он завоевал бронзовую медаль.
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Таким образом, в украинской сборной уже 3 золотые медали, 1 серебряная и 3 бронзовые на Паралимпиаде в Пхенчхане. Игры продлятся до 18 марта.
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