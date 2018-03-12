|Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел боевиков
|12.03.2018 11:02
|
Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли в Донецкой области автомобиль с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Компания Вода Донбасса".
По полученным данным, во время обстрела в транспортном средстве находился сменный персонал.
"Сегодня в 7 часов попал под обстрел автомобиль ГАЗ-53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в результате обстрела никто не пострадал, однако был пробит радиатор автомобиля.
Как сообщал svodka.net ранее, в течение прошедших суток, 11 марта, представители незаконных вооруженных формирований четыре раза нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира