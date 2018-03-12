Глава Пентагона Джеймс Мэттис скептически отнесся к недавним заявлениям Владимира Путина о «новейших вооружениях». По его мнению, презентованные российским президентом проекты еще очень далеки от воплощения в жизнь, следовательно не способны повлиять на изменения в стратегическом балансе между странами.

Министр обороны выразил уверенность, что упомянутые Путиным системы потребуется разрабатывать «еще много лет», говорится на .

«Они не окажут никакого влияния на нашу стратегию сдерживания», — подчеркнул глава Минобороны США, выступая перед журналистами в субботу во время перелета из Вашингтона на Ближний Восток.

Американский министр обороны считает, что недавняя речь президента России Владимира Путина о ядерном вооружении, предназначенном для применения против Соединенных Штатов, было «разочаровывающим, но не неожиданным» и не меняет хитрый план Пентагона на противодействие Москве.

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По мнению Мэттиса, отмена Россией запланированных стратегических переговоров по вопросам безопасности показывает, что Москва действует против собственных интересов.

Глава Пентагона заверил, что подход США останется прежним независимо от того, «сколько денег они вбухают в эту гонку вооружений с самими собой», пишет Washington post.

«В конце концов, они могут потратить на это хотя все свои деньги — это не изменит моих стратегических приоритетов. Просто мне кажется, что ведь все это удовольствие будет оплачено из кармана российского народа», — прокомментировал ситуацию Мэттис, добавив, что противоракетная оборона США ориентирована не Россию, а на Иран и Северную Корею.

Мэттис не сомневается, что значительная часть сказанного российским президентом — обычная риторика накануне выборов, говорится в материале . При этом он выразил надежду, что «российские вооруженные силы не подхватят предвыборную риторику» своего лидера.

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