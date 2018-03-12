По сообщению издания People, американская актриса Робин Райт стала женой молодого фешн-менеджера. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Райт носит обручальное кольцо – СМИ Фото: EPA Об этом сообщает People.Во время футбольного матча в Париже 6 марта на пальцах Райт и Жиро, пришедших на мероприятие вместе, были замечены одинаковые кольца, похожие на обручальные.Представители Райт пока не подтвердили и не опровергли информацию о ее замужестве.Райт и Жиро познакомились во время Каннского кинофестиваля весной 2017 года.В 2010 году Райт развелась с актером Шоном Пенном. От этого брака у нее есть двое детей. В 2015 году она разошлась с актером Беном Фостером. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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