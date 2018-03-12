Недавнее заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о ядерном оружии не меняет хитрый план США по противодействию РФ. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет Washington Post .

По словам американского министра, речь Путина была "разочаровывающей, но неудивительной".

Также глава Пентагона отметил, что не видит изменений в военных возможностях России в презентации Путина, в которых были показаны крылатые ракеты, которые могли бы поражать города США.

"До каждой из систем, о которых он говорит, еще несколько лет работы, и я не вижу, что они меняют военный баланс", - заявил Мэттис.

При этом он подчеркнул, что это гонка вооружений самих с собою, и несмотря на то, сколько денег в нее хотят вложить, это не меняет стратегического плана Пентагона по противодействию РФ.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что между Россией и США происходит гонка вооружений .

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