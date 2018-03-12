Все это произойдет за счет больших издержек для российского народа

Продемонстрированные президентом Владимиром Путиным новые вооружения приведут к значительным расходам России на оборонную промышленность. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в беседе с журналистами, информирует svodka.net.

Он пояснил, что подход США к обороне не изменится, несмотря на то, «сколько денег они [Россия] хотят вложить в гонку вооружений с самими собой». В целом презентацию нового оружия Мэттис назвал «разочаровывающей, но неудивительной».

В пресс-службе Пентагона добавили, что, по мнению Мэттиса, до внедрения анонсированных оружейных систем пройдет «много лет». Министр добавил, что политику стратегического сдерживания менять не стоит.

«Они могут в конечном счете потратить туда кучу денег. Но моей стратегической оценки это не изменит. Я полагаю, все это произойдет за счет больших издержек для российского народа», — заявил Мэттис.

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1 марта во время послания Федеральному собранию Путин потратил значительную часть времени на рассказ о новых системах стратегического ядерного и неядерного вооружения, которые могут преодолевать современные системы обороны США.

Путин заявил, что новое оружие делает бесполезным расширение НАТО на восток и размещение американской ПРО в Европе.

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