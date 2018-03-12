|Марин Ле Пен предложила новое название Народного фронта
|12.03.2018 11:14
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Марин Ле Пен считает, что ребрендинг объединит партиюруководитель партии Народный фронт Марин Ле Пен предложила переименовать политическую силу в Национальное объединение.
В ближайшее время всем членам партии предложат отдаленно проголосовать за переименование, передает The Guardian .
"Я долго обдумывала и обсуждала новое название. Она должна нести политический посыл и четко отображать нашу политическую программу для Франции. Народ - это то, вокруг чего сосредоточена наша деятельность и наша программа, однако одного этого недостаточно - название должно отражать наше стремление сплотить людей" , - заявил Марин Ле Пен.
Ранее сообщалось, что на съезде Национального фронта Франции был принят новый устав, который отменяет должность почетного председателя, которую занимал основатель партии Жан-Мари Ле Пен.
Также участники съезда партии единогласно переизбрали Марин Ле Пен на третий срок в должности председателя партии .