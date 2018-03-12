Марин Ле Пен считает, что ребрендинг объединит партию

В ближайшее время всем членам партии предложат отдаленно проголосовать за переименование, передает The Guardian .

"Я долго обдумывала и обсуждала новое название. Она должна нести политический посыл и четко отображать нашу политическую программу для Франции. Народ - это то, вокруг чего сосредоточена наша деятельность и наша программа, однако одного этого недостаточно - название должно отражать наше стремление сплотить людей" , - заявил Марин Ле Пен.

Ранее сообщалось, что на съезде Национального фронта Франции был принят новый устав, который отменяет должность почетного председателя, которую занимал основатель партии Жан-Мари Ле Пен.