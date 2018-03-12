во время вчерашней закрытой встрече с блогерами рассказал, как украинская армия будет возвращать под контроль оккупированный Донбасс.

Об этом на своей странице в написал ветеран АТО Мартин Брест, который присутствовал на этой встрече, передает .

"Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия - живи, с оружием - смерть", - отметил Брест.















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