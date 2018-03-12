В Восточной Гуте нашли подпольную лабораторию по производству химоружия Во время зачистки населенного пункта Афтрис в Восточной Гуте правительственные силы обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов, заявил журналистам полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим. «Предположительно, снаряжение указанных боеприпасов могло производиться в рамках подготовки провокации для обвинения правительственных войск в применении химического оружия», — сказал он.На прошлой неделе в Дамаске заявили, что специалисты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, ранее подконтрольных боевикам. В МИД страны подчеркнули, что Дамаск не раз требовал у ОЗХО направить экспертов в Алеппо или Хан-Шейхун, но организация отвечала отказом, обосновывая это чрезмерной опасностью их посещения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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