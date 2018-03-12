|В Восточной Гуте нашли подпольную лабораторию по производству химоружия
|12.03.2018 11:19
|
«Предположительно, снаряжение указанных боеприпасов могло производиться в рамках подготовки провокации для обвинения правительственных войск в применении химического оружия», — сказал он.На прошлой неделе в Дамаске заявили, что специалисты обнаружили 24 тонны химических отравляющих веществ на территориях, ранее подконтрольных боевикам. В МИД страны подчеркнули, что Дамаск не раз требовал у ОЗХО направить экспертов в Алеппо или Хан-Шейхун, но организация отвечала отказом, обосновывая это чрезмерной опасностью их посещения.
Поделитесь статьей с друзьями