|РФ финансирует гонку вооружений с "самим собой", - Маттис
|12.03.2018 11:23
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Глава Пентагона считает, что Россия вкладывает деньги в гонку вооружений "с самим собой"Министр обороны США Джеймс Маттис подчеркнул, что заявления президента РФ Владимира Путина о новых ядерных ракеты не изменят стратегических планов Пентагона по противодействию Кремлю.
Фото: ap.org
Об этом сообщает The Washington Post .
"Речь Путина с угрозами применения ядерного оружия разочаровала, но не удивила военно-политическое руководство США. Мы не увидели ничего нового в отношении военных возможностей РФ", - отметил Маттис.
Глава Пентагона считает, что Россия вкладывает деньги в гонку вооружений "с самим собой".
Министерство обороны США знакомый с заявлением президента РоссииВладимира Путина о якобы наличии в России оружия, способного гарантированно преодолевать систему противоракетной обороны.
Как известно, президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию заявил о новой стратегическое оружие - крылатую ракету с ядерной установкой .
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