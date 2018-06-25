Страны ОПЕК и несколько не входящих в организацию государств по инициативе России и Саудовской Аравии договорились временно нарастить добычу нефти. ОПЕК+ увеличит добычу нефти в течение шести месяцев Фото: ЕРА и примкнувшие к ним государства-экспортеры подписали соглашение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес пишет 23 июня Bloomberg.С инициативой о временном увеличении добычи нефти выступали Россия и Саудовская Аравия.Министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи сообщил, что в реальном выражении увеличение добычи может составить в течение шести месяцев 600 – 700 тыс. баррелей в сутки.Накануне решение о повышении лимита добычи было принято на заседании ОПЕК в Вене. Для его реализации нужно было достигнуть консенсуса по этому вопросу в рамках ОПЕК+.В конце ноября 2016 года Организация стран – экспортеров нефти решила сократить добычу на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн в день, после чего нефть подорожала. Решение ОПЕК обязались выполнять несколько крупных производителей нефти, не входящих в картель, в том числе и Россия.В мае 2018 года Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.В первой половине мая нефть дорожала на фоне сообщений о выходе США из ядерной сделки с Ираном. 17 мая стоимость Brent превысила $80 за баррель впервые с ноября 2014 года, однако во второй половине месяца начала падать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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