Страны ОПЕК и несколько не входящих в организацию государств по
инициативе России и Саудовской Аравии договорились временно
нарастить добычу нефти. ОПЕК+ увеличит добычу нефти в течение шести
месяцев Фото: ЕРА и примкнувшие к ним государства-экспортеры
подписали соглашение об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в
сутки. Об этом сообщил министр углеводородов Эквадора Карлос
Перес пишет 23 июня Bloomberg.С инициативой о временном
увеличении добычи нефти выступали Россия и Саудовская
Аравия.Министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи сообщил, что в
реальном выражении увеличение добычи может составить в течение
шести месяцев 600 – 700 тыс. баррелей в сутки.Накануне
решение о повышении лимита добычи было принято на заседании ОПЕК в
Вене. Для его реализации нужно было достигнуть консенсуса по
этому вопросу в рамках ОПЕК+.В конце ноября 2016 года Организация
стран – экспортеров нефти решила сократить добычу на 1,2
млн баррелей – до 32,5 млн в день, после чего нефть
подорожала. Решение ОПЕК обязались выполнять несколько крупных
производителей нефти, не входящих в картель, в том числе и Россия.В
мае 2018 года Саудовская Аравия увеличила добычу нефти на
100 тысяч баррелей в сутки.В первой половине мая нефть
дорожала на фоне сообщений о выходе США из ядерной сделки
с Ираном. 17 мая стоимость Brent превысила $80 за
баррель впервые с ноября 2014 года, однако во второй половине
месяца начала падать.
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