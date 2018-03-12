В понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может предъявить доказательства причастности правительства Российской Федерации к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба России и бывшего шпиона Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии. Об этом сообщили источники в британском правительстве, передает The Times .

Соответствующее заявление Мэй может сделать после того, как состоится заседание Совета национальной безопасности, где озвучат последние данные расследования.

Источники указали, что спецслужбы Великобритании готовы предъявить доказательства тому, что власти Российской Федерации причастны к отравлению Скрипаля. Кроме того, отмечается, что Лондон в качестве возможных мер реагирования может выслать дипломатов и отказать в получении виз.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 11 марта, в Великобритании в ресторане города Солсбери нашли следы нервно-паралитического вещества , которое было использовано при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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