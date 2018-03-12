Судьи должны явиться на допрос в Главную военную прокуратуру 13 и 19 марта

Сообщение о подозрении было составлен 1 марта и доставлен курьерской почтой 6 марта. Теперь судьи должны появиться в Главную военную прокуратуру для проведения следственных действий 13 и 19 марта 2018, - сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Судей подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, повлекшие тяжкие последствия).

" Судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору группой с представителями власти и Вооруженных Сил РФ, как пособники в совершении последние посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международных обязательств Российской Федерации, единогласно признали , якобы соответствует Конституции РФ никчемный "договор" между Российской Федерацией и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ в этом квазиутворення ", - заявили в ГПУ.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что судьи выносили решения в спешке по просьбе президента РФ.

"Таким образом, искусственная легитимизация руководством Российской Федерации оккупации части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополь, была бы невозможна без указанного незаконного решения судей Конституционного суда РФ. Судьи Конституционного суда Российской Федерации способствовали представителям власти и Вооруженных Сил РФ путем устранения препятствий в совершении ими умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям в в гляди оккупации части территории Украины и причинения материального ущерба нашей стране на сумму более 1000000000000 грн ", - добавили в ГПУ.

В случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемых будет объявлен в розыск и направлено в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, Россия с момента аннексии добыла в оккупированном Крыму и на шельфе 7200000000 куб. м газа.

Напомним, Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014. Украина присоединения Крыма к РФ не признает, как и большинство стран Запада, которые ввели в отношении России ряд политических и экономических санкций.