



Довший час Джамала приховувала свою вагітність від шанувальників, втім, постійне перебування на камерах змусило її зізнатись про очікування і тепер співачка у інтерв'ю більш відверта, ніж очікувалось.



Так, у розмові з Катею Осадчею Джамала зізналась, що вже готова до пологів.



"мене був шалений графік, я кожного дня працювала, у мене було дуже багато проектів та знімань. Тому всю валізу з дитячими речами я возила постійно з собою. Я ж народилася семимісячною, мою маму забрали на пологи саме з іспитів, тому що вона грала і дуже переживала. Я думала, що і в мене може бути так само. Тому я з собою постійно все мала, на всяк випадок", - розповідає Джамала.



"Я щаслива, бо мене оточують справжні люди, добрі та щирі. Вони постійно мені щось дарують, тому я і не встигла нічого сама купити. В мене вже є подаровані речі, які я попрала, а чоловік сам їх попрасував. Готуємось", - ділиться вона.





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