Такое «мнение» одиозный боевик выразил в российской соцсети.

«Жителям ДНР непросто будет пережить выборы — при всей нашей патологической склонности ко лжи ее уровень в этот период будет за гранью, — берегите глаза и уши. Но я, собственно, не об этом — это было вступление. Я о том, что положение наше во всех смыслах, действительно, аховое, так же как и тупиковое. И вызвано это положение в большей степени даже не «усилиями» наших младотурок, а в целом ситуацией», — заявил Ходаковский.

По его словам, плохая ситуация на захваченных территориях Донбасса связана с рядом аспектов: ненамерении России принимать ДНР в свой состав. Кроме того, по «идеологическим соображениям» террористы не могут вернуться в состав Украины.

Не менее серьезными проблемами Ходаковский назвал стабильный рост дефицита бюджета, который нет чем компенсировать, а также непрерывную войну.

«Нам не выжить, если мы не начнем двигаться на запад. Нам нужно прорвать кольцо, которое сжало нас, и выплеснуться на оперативный простор. Мы должны изменить свой статус жертвы, попавшей в объятия удава, жертвы хотя и сильной, но обездвиженной. Это должно стать нашей генеральной задачей. Мы должны быть готовы столкнуться с той реальностью, которая сложилась, и в том числе в вопросах нашего восприятия там, когда в результате наших собственных ошибок и той пропаганды, которая действует против нас, нас воспринимают не как порождение света. Мы задыхаемся и наше единственное спасение — экспансия на запад», — пишет Ходаковский.

Журналист назвал слова Ходаковского типичным сценарием действий последователей «русского мира».

Высказывания экс-главаря «Востока» привлекли внимание журналиста Дениса Казанского, который назвал их типичным сценарием действий последователей «русского мира».

«Ходаковский снова бредит войной. Смысл поста — в ДНР дерьмо, Донбасс разорили, Россия не помогает, следовательно нужно «двигаться на запад». Разорить побольше территорий, убить побольше людей. Впрочем, разве «русский мир» может предложить что-то другое?» — подытожил он.

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