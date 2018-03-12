|
Pupo: Одной женщины мне мало, нужны минимум две!
|
12.03.2018 11:39
|
Итальянский певец Pupo заявил, что начал жить с двумя женщинами из
любви к обеим. Pupo: Многие мужчины изменяют тайком, но я так не
захотел Фото: Pupo Official / Facebook О своих отношениях он
рассказал в интервью программе "Світське життя" на "1+1"."Одной
женщины мне мало, нужны минимум две! Когда я полюбил другую
женщину, я дал своей жене право выбора – либо ты это
принимаешь, либо нет! Многие мужчины изменяют тайком, но я так не
захотел! Я дал ей возможность выбирать", – говорит певец.По
его словам, жена была в шоке, а ему самому было тяжело находиться
только с одной из женщин."Когда я был с одной, мне не хватало
другой, и наоборот", – объяснил Pupo.При этом певец отмечает,
что, если бы его жена захотела жить с еще одним мужчиной, кроме
него, он бы не был против."Если моя женщина будет чувствовать себя
со мной одинокой, пойду на что угодно, чтобы сделать ее
счастливой!" – заявил певец.Pupo (настоящее имя – Энцо
Гинацци) начал карьеру в 1975 году. Первый альбом исполнителя
Come sei bella вышел в 1976 году. Успех Pupo принесли песни Ciao и
Gelato al Сioccolato.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира