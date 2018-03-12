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В Симферополе центральный автовокзал обнесли высоким забором (фото)
12.03.2018 11:43
В Симферополе центральный автовокзал обнесли высоким забором (фото) Пассажиры жалуются: теперь отправляться в рейс неудобно, приходится обходить.

В оккупированном Россией Крыму центральный автовокзал Симферополя обнесли забором.

Фоторепортаж обнародовал сайт Крым.Реалии.

«Рабочие огородили все автобусные платформы и подходы к ним. Пассажиры жалуются: теперь отправляться в рейс неудобно, приходится обходить. Всего до конца 2018 предприятие «Крымавтотранс» планирует установить заборы вокруг 15 автостанций аннексированного Крыму «, — говорится в сообщении.

Ранее оккупанты заявляли, что охрана на вокзалах получит огнестрельное оружие и электрошокеры.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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