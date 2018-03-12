|В Симферополе центральный автовокзал обнесли высоким забором (фото)
|12.03.2018 11:43
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В оккупированном Россией Крыму центральный автовокзал Симферополя обнесли забором.
Фоторепортаж обнародовал сайт Крым.Реалии.
«Рабочие огородили все автобусные платформы и подходы к ним. Пассажиры жалуются: теперь отправляться в рейс неудобно, приходится обходить. Всего до конца 2018 предприятие «Крымавтотранс» планирует установить заборы вокруг 15 автостанций аннексированного Крыму «, — говорится в сообщении.
Ранее оккупанты заявляли, что охрана на вокзалах получит огнестрельное оружие и электрошокеры.
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