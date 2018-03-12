Путин обсуждает с дочерьми пути улучшения жизни в России.

В документальном фильме «Путин» президент России назвал двух своих дочерей трудоголиками.

По словам Владимира Путина, его родители целенаправленно развивали его. «Они были заточены на это, на мое будущее, жизненные успехи и результаты. В принципе, я того же желаю и своим дочерям. Они стараются, работают очень много, я в этом смысле очень доволен. Как они относятся, во всяком случае, к труду. Они — трудоголики», — сообщил он.

По словам Путина, дочери обсуждают с ним меры, которые могли бы улучшить жизнь в России. «Ну, а как уж они будут строить свою личную жизнь, они уже взрослые люди, это уже в значительной степени находится в их руках», — добавил президент.

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