Владимир Жириновский заявил, что в случае своей победы на выборах президента России, он поставит весь мир на грань большой войны.

Об этом он сказал в своем интервью , передает

По словам Жириновского, если он победит на выборах, то на следующий день все население страны "будет идти с радостной улыбкой". Также он пообещал, что все санкции будут сняты в течение двух-трех месяцев. Достичь этого кандидат в президенты пообещал шантажом.

"Я поставлю мир на грань большой войны. Скажу - или вы делаете, как я говорю, или будете сидеть в бомбоубежищах... Трепещи, Европа!" – заявил Жириновский.

В сети уже успели отреагировать на выступление политика: "Клинический случай. Больной безнадежен". "Больной маразматик". "Номинант на от режиссера Владимира Путина фильм "Больные ублюдки". "Это же шут на поводке)".

Впрочем, некоторые отреагировали на выступление более прагматично, предположив, что все сказанное – обыкновенная политтехнология: "Это не бред клинического сумашедшего как кажется на первый взгляд. Обычный человек, увидя ТАКОЕ, конечно будет голосовать "Путена во всём белом".















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