Однако в социальных службах успокаивают: в случае лишения льготы, у граждан есть шанс воспользоваться субсидией.

Издание приводит пример пенсионерки, которая по льготе отдавала за коммунальные услуги 400 грн, а после ее лишения – 1800 грн. По ее словам, это цена осенней прибавки правительства к пенсии.

В связи с изменением размера прожиточного минимума и повышения минимальной зарплаты многие категории, обозначенные в постановлении Кабмина №389 как бывшие правоохранители, чернобыльцы, участники войны (в том числе атошники), дети войны, бывшие бюджетники, которые работали в сельской местности, жертвы нацистских преследований, ветераны труда теряют льготу на оплату коммунальных услуг, телефона и других бонусов от государства.

При этом при оплате коммунальных услуг украинские граждане могут выбирать – либо пользоваться льготой, либо оформить субсидию.

«Сейчас доходы граждан изменились, изменился прожиточный минимум и т. п. Поэтому если вам пришло письмо, что вы лишены льгот, то не отчаивайтесь. Идите и оформляйте себе субсидию», — порекомендовал вице-премьер Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко.

С 2018 года в правила получения субсидий внесены изменения. Теперь оформить субсидию могут и те, кто имеет две квартиры, две машины, сдает квартиру в аренду, не работает, но не стоит на учете в центре занятости. А также те, кто оплатил лечение или учебу в размере более 10 прожиточных минимумов (17 770 грн). Но, с другой стороны, в свой общий доход при оформлении субсидии нужно будет включить такие данные, как стоимость санаторной путевки, которую вам выдали бесплатно, стоимость протеза, а также сумму выплат страховок за нанесение ущерба здоровью.

Отметим, что субсидия назначается два раза в год: на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля и на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября.

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